Elezioni, Pd: Irto e Stumpo capilista. A Dalila Nesci il collegio uninominale Vibo-Gioia Tauro

Il segretario regionale del Pd Nicola Irto e Nico Stumpo, dirigente nazionale di Articolo Uno, sono i capilista dei listini bloccati di Senato e Camera in Calabria per il Pd. Negli elenchi di candidati depositati in Corte d’Appello a Catanzaro al Senato ci sono a seguire, in ordine di collocazione in lista, l’ex sindaco di Isola Capo Rizzuto Carolina Girasole, l’ex parlamentare Italo Reale e Teresa Esposito. Candidati all’uninominale anche Francesca Dorato(Calabria Nord) e Francesco Pitaro (Calabria sud).

Alla Camera dopo anche l’uscente Enza Bruno Bossio, l’ex assessore regionale Carlo Guccione e Lidia Vescio.

Candidati all’uninominale Camera il sindaco di Cassano allo Ionio Giovanni Papasso, Vittorio Pecoraro, Giusi Iemma, vicesindaco di Catanzaro, la parlamentare uscente ex M5s Dalila Nesci (in quota Impegno Civico, collegio Vibo-Gioia Tauro) e l’ex consigliere regionale Domenico Battaglia (Reggio-Locri).