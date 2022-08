Parlamentarie M5S, ‘maretta’ in Calabria: delusi pronti a rinunciare al posto in lista come ‘supplente’?

Si respirerebbe un clima rovente in Calabria, dopo i risultati delle Parlamentarie (CLICCA QUI PER I RISULTATI) del Movimento Cinque Stelle. A quanto apprende l’Adnkronos, la candidata Maria Laface (291 voti ottenuti) sarebbe pronta a rinunciare al posto come ‘supplente’ nel plurinominale: “Sto riflettendo su questa ipotesi ma per impegni familiari. Sono stata l’attivista più votata in Calabria e sono scivolata in basso nel listino…”, dice al telefono la diretta interessata.

Vengono descritti come molto amareggiati anche la deputata Elisa Scutellà, piombata al secondo posto nella lista supplenti per il plurinominale Calabria 01, e il senatore Giuseppe Auddino, terzo nel listino per Palazzo Madama. Nessuno dei due ha voluto però rilasciare dichiarazioni.

Il deputato Alessandro Melicchio è candidato supplente nel listino calabrese guidato dall’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho e composto, tra gli altri, da Vittoria Baldino (‘paracadutata’ dal Lazio, Regione in cui si candidò nel 2018, alla Calabria) e Riccardo Tucci, imputato per frode fiscale; ma Melicchio la prende sportivamente: “Come faccio a dirmi deluso dalla candidatura in Calabria di due esponenti di spicco dell’antimafia come de Raho e Scarpinato? Sono convinto che le liste presentate siano all’altezza, mi rivedo nelle scelte fatte dagli iscritti”.