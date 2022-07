Sono 1.416 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positivita’ del 23,98%. Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore registra 7 decessi e 1.681 guariti. In Calabria sono ad oggi 74.877 i positivi.

Diminuiscono i ricoveri in reparto (-18 per un totale di 304) mentre aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+2, per un totale di 14).