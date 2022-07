Ufficiale: Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore della Reggina

Filippo Inzaghi è il nuovo mister della Reggina. Con queste parole, tramite il proprio profilo Facebook, il proprietario della Reggina, Felice Saladini, ha annunciato ufficialmente l’ingaggio dell’ex tecnico di Milan, Venezia e Brescia (tra le altre squadre) come trainer amaranto.

“Grazie per aver deciso di far parte del nostro progetto! Stiamo mantenendo sia le promesse sia i principi che avevo annunciato quando ho rilevato il Club, meno di un mese fa. Intorno alla nuova Reggina si stanno raccogliendo le forze migliori della città e dello sport. Un progetto solido basato su molto lavoro, fatti concreti e tantissimo entusiasmo” scrive Saladini mostrandosi in posa con l’ex bomber di Atalanta, Juventus, Milan e nazionale italiana.