Serie D: -5 all’Igea Virtus, domenica lo scontro con la Reggina

Gli organi di giustizia sportiva, su richiesta della Procura Federale, stanno producendo un provvedimento di cinque punti di handicap all’Igea Virtus. Il club di Barcellona Pozzo di Gotto ha utilizzato ad inizio campionato il portiere De Falco, senza sapere che lo stesso aveva da scontare tre turni di squalifica.

Lo si apprende dal profilo facebook di Vittorio Galigani, dirigente sportivo sempre molto attento a questo tipo di dinamiche.

Inflitta anche una ulteriore squalifica di cinque turni a De Falco. Domenica si disputerà il match tra Igea Virtus e Reggina, con gli amaranto che vanno a sopravanzare i giallorossi in classifica (quarti contro quinti) in virtù di questo provvedimento.

p.f.