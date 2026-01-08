Reggina: Guida in città per la firma, sarà disponibile contro la Nissa

Il nuovo attaccante della Reggina è Angelo Guida. Il classe 2002 giunge in prestito dalla Cavese, e dovrebbe trovarsi ormai a Reggio Calabria assieme al proprio manager, l’avvocato Claudio Parlato. Pronta la firma sul contratto, si tratta di un prestito. Notizia anticipata dal Dispaccio, nella mattinata di martedì.
Guida ha sostenuto una doppia seduta di allenamento mercoledì a Cava de’ Tirreni. Va dunque considerato abile ed arruolabile per Nissa-Reggina, gara fondamentale in programma domenica 11 gennaio. Ha scelto la maglia amaranto, viste anche le perplessità suscitate dalla corte del Siracusa in C.
La Reggina è vicina a riaccogliere anche il terzino Gianfranco Giuliodori, ceduto la scorsa estate all’Audace Cerignola. Ufficiale la cessione al Catanzaro di Francesco Gatto: il 2007 andrà a disputare il campionato Primavera 2.
p.f.