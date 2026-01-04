Reggina, sesta vittoria di fila e quinto posto: 2-0 al CastrumFavara

La Reggina centra la sesta vittoria consecutiva nel girone I della Serie D, iniziando il girone di ritorno con un netto 2-0 sul CastrumFavara. Così come già accaduto nel precedente turno interno contro il Milazzo, gli amaranto mettono la pratica in discesa già nel primo tempo. A segno Ragusa su rigore, procurato da Fofana. Il raddoppio è firmato da Ferraro, dopo una corta respinta del portiere avversario.

Mezzo passo falso della Nissa, che ha giocato sabato e ha pareggiato in casa del Milazzo. Vittorie per le altre battistrada Igea Virtus e Savoia, in testa a quota 34. Vince anche l’Athletic Palermo, che agguanta la Nissa a 32 punti. La Reggina è adesso quinta a quota 30.

Alfio Torrisi si è accomodato, si fa per dire, sul palchetto della tribuna vip causa squalifica. Il tecnico non sarà in panchina, per lo stesso motivo, domenica prossima nella delicatissima sfida di Caltanissetta. Per gli amaranto, coinciderà con il giorno del 112° compleanno.

