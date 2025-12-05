Reggina, Lillo Foti ospite a Tris TV. Parlerà anche dell’incontro con Infantino

Nuovo appuntamento calcistico sugli schermi di Tris TV, canale 85 del digitale terrestre. Ogni venerdì alle ore 16:00, a partire da oggi 5 dicembre, Paolo Ficara condurrà Diretta Anteprima Calcio per fare il punto su Serie B e girone meridionale di Serie C. Il primo ospite d’onore sarà Lillo Foti, storico presidente della Reggina.
Oltre ad un excursus sulle formazioni meridionali di seconda e terza serie, si parlerà di Reggina. Ed in particolare, della recente visita a Reggio Calabria di Gianni Infantino, Presidente della FIFA. Oltre alle parole di elogio, Foti porrà l’accento su qualche dinamica relativa all’impegno del numero uno del calcio mondiale, per provare a risollevare le sorti della Reggina e della città.