Reggina, Trocini è al capolinea. Ballarino pensa anche ad un nuovo dirigente

di Paolo Ficara – La media di un punto a partita dopo i primi otto turni della Serie D, è di fatto una sentenza nei confronti di Bruno Trocini. Il tecnico cosentino non sarà più l’allenatore della Reggina, a prescindere dalla modalità dell’interruzione del rapporto: esonero, dimissioni (difficile) o risoluzione consensuale.
Contestata come non mai dai propri tifosi, la proprietà dovrebbe affidarsi anche ad una nuova figura preposta alle scelte. Le mansioni appartenute a Maurizio Pellegrino nella stagione 2023/24, potrebbero essere assegnate a Salvatore Castorina, già direttore sportivo di Siracusa e Matera.
Castorina non è l’unico nome tra i papabili nuovi dirigenti. Chiaro che dalla scelta dell’uomo mercato, dipenderà anche quella dell’allenatore. Castorina avrebbe già indicato Alfio Torrisi come tecnico capace di fare risalire la china agli amaranto, sprofondati a -7 dal trio delle battistrada.
Torrisi ha guidato il Trapani arrivato primo nel 2024, proprio davanti al Siracusa del direttore Castorina. Ci sono sicuramente altri nomi in lizza per sostituire Trocini, tra cui quelli di due grandi ex giocatori della Reggina. Il tandem Castorina-Torrisi è un’ipotesi accreditata, ma nel pomeriggio di lunedì si capiranno meglio le scelte di Antonino Ballarino.