Reggina, ecco il calendario della Serie D: ad ottobre il derby al San Filippo di Messina

La Lega Dilettanti ha diramato i calendari della Serie D per la stagione 2025/26. La Reggina, grande favorita per la vittoria finale nel girone I, inizierà in trasferta il 7 settembre contro la CastrumFavara. La settimana successiva, domenica 14 settembre, gli amaranto ospiteranno la Nissa. Allo stato attuale e salvo diverse disposizioni, per questa gara il “Granillo” dovrà scontare un turno di squalifica.
Appuntamento al 12 ottobre per il derby col Messina. La gara d’andata si giocherà al San filippo, ritorno a Reggio in programma il 15 febbraio. Ultima di campionato in casa, il 3 maggio contro il Sambiase.
p.f.