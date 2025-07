Reggina, finisce bene l’inseguimento a Di Grazia: via libera dal Siracusa, c’è la firma

Rinforzo importantissimo per la batteria offensiva della Reggina, che si assicura le prestazioni di Andrea Di Grazia. Il 29enne, reduce dalla promozione in C con la maglia del Siracusa, aveva inizialmente firmato il contratto professionistico con gli aretusei seppur a cifre inferiori rispetto alla stagione precedente. Dopo una lunga trattativa, la Reggina ha deciso di migliorare l’offerta ed a breve ci sarà l’annuncio ufficiale, come già avvenuto per il difensore Edoardo Blondett.

Di Grazia conosce già Toti Porcino e Momo Laaribi, per averci giocato insieme a Potenza. Cresciuto nel settore giovanile del Catania, nel 2016 in C vinse praticamente da solo il derby contro il Messina, scatenandosi con una tripletta. Il Siracusa lo ha liberato a parametro zero. L’attaccante ha già firmato con la Reggina, si attende solo di conoscere la durata del legame contrattuale.

p.f.