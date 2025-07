Reggina, la risposta a Bandecchi: “Non c’è volontà e tantomeno necessità di cedere”

Dopo l’esternazione pubblica di Stefano Bandecchi, imprenditore e sindaco di Terni, la Reggina ha risposto alla manifestazione d’interesse ufficialmente presentata via pec dal miliardario livornese. Cui la redazione del Dispaccio coglie l’occasione per esprimere, anche pubblicamente, le più sentite condoglianze per la scomparsa della madre.

Il consigliere comunale Massimo Ripepi, nominato da Bandecchi come referente a cui rivolgersi per ogni discorso inerente l’eventuale trattativa, ha reso noti i contenuti della risposta inviata dalla Reggina a Bandecchi, a firma del legale amaranto Ferruccio Sbarbaro.

“I miei clienti non hanno manifestato la volontà – tantomeno la necessità – di una cessione; hanno però sempre confermato, e confermano tuttora, di essere disponibili a valutare proposte che abbiano come caratteristica principale un progetto importante di crescita per la Reggina, nell’interesse dei tifosi e della città tutta”.

L’avvocato Sbarbaro ha poi specificato come “l’eventuale successivo accesso alla documentazione rilevante ai fini di una due diligence potrà poi essere consentito, previa sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza, presso i locali in cui la documentazione si trova”.

p.f.