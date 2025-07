Reggina: ecco dov’era Brunetti mentre Falcomatá riceveva la dirigenza

Non è passata inosservata l’assenza di Paolo Brunetti, vicesindaco di Reggio Calabria, nell’incontro promosso qualche ora fa dal sindaco Falcomatá e riguardante la Reggina. Essendo presenti sia il delegato allo sport Giovanni Latella che il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, è normale chiedersi come mai mancasse proprio colui che, nel settembre 2023, ha consegnato il titolo sportivo nelle peggiori mani possibili.

A titolo di cronaca e senza ricamarci sopra, mostriamo come Brunetti si trovasse a Bolzano. Proprio alle 18:00 di oggi. In occasione dell’inaugurazione di un bar aperto da una nota famiglia reggina, nel capoluogo altoatesino. Il vicesindaco di Reggio Calabria si scorge a malapena in questa immagine, sulla destra, all’altezza del numero civico.

p.f.