Reggina, De Felice va alla Nissa. Ok Mungo, si arena la trattativa con Di Grazia

di Paolo Ficara – In attesa di depositare la domanda d’iscrizione, la Reggina sta provando a comporre la rosa per l’ennesimo campionato in Serie D. Dell’organico non farà parte Francesco De Felice. L’attaccante, preso al termine del mercato invernale dopo il lungo inseguimento estivo, ha accettato il corteggiamento della Nissa.

Andrea Di Grazia è un obiettivo della Reggina, ma l’attaccante esterno è sotto contratto con il Siracusa e percepisce un ingaggio di circa 70.000 euro. L’offerta degli amaranto sarebbe lontanuccia da tale range. Sembra che la proposta si sia attestata intorno a 45.000 euro più i premi. Antipatico scrivere di cifre, raramente ci siamo spinti in tal senso: ma serve rendere chiarissima l’idea della situazione.

Operazione conclusa quella per il ritorno del centrocampista Domenico Mungo, reduce da un’annata con più bassi che alti alla Puteolana. La scorsa estate era stato spinto ad accettare il trasferimento. Adesso torna agli ordini di mister Trocini, il quale spera di averlo come alternativa a Momo Laaribi: l’ex Roccella ha molte richieste, non solo in D. Per Mungo, accordo annuale con opzione in caso di promozione.

Per l’attacco, perso Barranco ed ingaggiato Ferraro, si sta cercando di capire se esistono i margini per un altro ritorno. Quello di Manuel Sarao, attualmente sotto contratto con il Siracusa. Nel frattempo la Nissa, oltre a De Felice, starebbe insistendo proprio per Di Grazia. Mentre la Scafatese, in attesa della composizione dei gironi, si è già accaparrata Baldan, Suhs, Maggio e persino Volpicelli, preso dopo rescissione col Picerno in C. Tutta gente che guadagna un po’ più di 45.000 euro. Anche più del doppio, in certi casi.