Reggina, senti l’avvocato Chiacchio: “In cinque o sei rischiano la non ammissione. Ed il Brescia…”

I discorsi sulle possibili iscrizioni bocciate in Serie C, stanno diventando come le previsioni del tempo. Mettendo su Sky, Rai1, Canale 5 o La7, sembra esserci un coro unanime: domani nevica. Ora, magari non nevicherà. Ma almeno un forte temporale, ce lo aspettiamo. Dopo i vari “bollettini” tutti ormai noti al popolo amaranto, da parte del dirigente Vittorio Galigani o di importanti giornalisti come Nicola Binda e Fabrizio Caianiello, anche un grande esperto di carte federali si è espresso sul tema.

L’avvocato Eduardo Chiacchio, intervenuto a Tris TV nel corso di “Diretta Calciomercato”, ha commentato innanzitutto la situazione del Brescia: “La domanda d’iscrizione del Brescia, così come quella di Frosinone, Salernitana e Sampdoria, scade il 24 giugno. Vedremo se il Brescia di Cellino farà la domanda d’iscrizione. Al di là degli adempimenti futuri. Penso che la parola fine potrà essere dichiarata solo il 24 giugno, ove il club non presentasse domanda d’iscrizione alla Serie C”.

A Chiacchio viene obiettato che il Brescia possa essere fuori tempo massimo: “E perché fuori tempo massimo? Ripeto, le quattro società di cui sopra hanno ricevuto una proroga. Gli adempimenti scaduti, devono essere osservati – ribadisce il noto legale – Se produrranno ulteriori penalizzazioni o l’esclusione dal campionato, lo decideranno la Figc e gli organi di giustizia federali o amministrativi. Perché la sindaca di Brescia ha convocato i presidenti delle altre squadre della provincia? Forse sa che il Brescia non farà domanda d’iscrizione. Cerca di salvaguardare la passione del territorio”.

Successivamente, l’avvocato Eduardo Chiacchio si sbilancia sulle possibili esclusioni dalla Serie C: “Non conosco lo stato di salute finanziario di tutti i club. L’anno scorso ci fu l’unica defezione dell’Ancona. Mi risulta che quest’anno ce ne saranno molte di più. La Lucchese è stata dichiarata fallita. Per la Spal ci sono notizie negative. A rischiare la non ammissione al campionato, ritengo possano essere non più di cinque o sei”.

Un ulteriore chiarimento sulla differenza tra riammissione e ripescaggio, con riferimento alla domanda del Brescia: “Se il Brescia presenta una domanda entro il 24 giugno, venendo esclusa, darebbe vita ad un ripescaggio – specifica Chiacchio a Tris TV- Sappiamo che c’è grande differenza con la riammissione, in riferimento al fondo perduto di centinaia di migliaia di euro”.

p.f.