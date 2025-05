Reggina, c’è odore di Serie C: lavori urgenti in corso al “Granillo”

A stagione calcistica conclusa per la Reggina, lo stadio “Granillo” non rimane inattivo nell’ultima domenica di maggio. Lavori in corso presso l’impianto di viale Galilei, con carattere d’urgenza. Si starebbero risolvendo più velocemente possibile, le problematiche relative agli impianti di sorveglianza ed illuminazione.

I lavori allo stadio già a maggio e di domenica, costituiscono un evento più unico che raro a Reggio Calabria. In attesa dell’importante Consiglio Federale di domattina a Roma, impossibile non pensare che tali interventi siano da collegare ad una chance di vedere la Reggina in Serie C nella prossima stagione, nonostante il campo abbia emesso un verdetto diverso.

p.f.