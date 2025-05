Reggina, prima bastonata dal Giudice Sportivo: una gara a porte chiuse

Dopo aver perso letteralmente la testa oltre che la faccia contro la Vibonese, per la Reggina arriva il primo provvedimento. Ed è del Giudice Sportivo, che ha squalificato il “Granillo” per un turno e comminato un’ammenda di 3.000 euro. Contestato l’indebito ingresso di tifosi sia all’intervallo, nell’area spogliatoi, che al termine del match, da un cancello aperto in tribuna.

Non finirà qui, perché la Procura Federale sta acquisendo le assurde dichiarazioni del calciatore De Felice. E forse, non solo le sue.

p.f.