Reggina, vittoria grazie ai subentrati: 2-0 sull’Akragas, Siracusa ancora a +3

La Reggina mantiene le distanze in classifica rispetto alla capolista Siracusa, piegando al “Granillo” le resistenze dell’Akragas ultimo in classifica. La formazione ospite, ormai rassegnata alla retrocessione ed in crisi societaria, si è presentata in riva allo Stretto con soli sei giocatori over e viaggiando in giornata.

Tuttavia gli amaranto, dopo essere andati al riposo sullo 0-0, hanno avuto bisogno dei subentrati per sbloccare la contesa. Barranco, escluso dalla formazione iniziale, ha firmato l’1-0 ad inizio ripresa. Urso, che non veniva chiamato in causa dallo scontro con il Siracusa, ha messo a segno il 2-0 dopo una rete annullata a Ndoye.

In classifica la Reggina insegue sempre a -3 la capolista, andata a vincere 0-2 sul campo dell’Enna. Nel prossimo weekend, la Serie D osserverà una pausa. Gli uomini di mister Trocini torneranno in campo il 23 marzo a Sambiase.

p.f.