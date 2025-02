Droga, arresto a Crotone: condannato a 2 anni e 5 mesi

I poliziotti della squadra mobile di Crotone hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro, un uomo di 50 anni, B.D. condannato in via definitiva alla pena di 2 anni e 5 mesi di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dagli accertamenti esperiti dai poliziotti della Questura di Crotone e’ emerso che l’uomo annoverava diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. In particolare era stato tratto in arresto nel 2016 e nel 2018 per furto pluriaggravato commesso nel territorio cittadino e che nel 2015 e nel 2022 era stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish. Nel 2017, inoltre, nell’ambito di un’ indagine incentrata nelle aree di Crotone e di Catanzaro, era stato denunciato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.I poliziotti, dopo attente ricerche, hanno individuato l’uomo mentre si trovava nei pressi del centro cittadino. Alla luce delle attivita’ effettuate, si e’ proceduto, quindi, all’arresto del soggetto che e’ stato immediatamente tradotto nella casa circondariale di Crotone.