Crotone, acqua non potabile in frazione Papanice, il sindaco ne vieta l’uso

Con un’ordinanza emanata oggi, il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha vietato l’utilizzo dell’acqua nella frazione Papanice di Crotone. Il provvedimento si e’ reso necessario a seguito della relazione con la quale il Servizio di igiene, alimenti e nutrizione dell’Azienda sanitaria provinciale ha comunicato l’esito delle analisi sui campioni d’acqua prelevati dalla rete idrica comunale nella frazione. Dai risultati parziali emerge una situazione di torbidita’ fuori dai parametri di legge, nello specifico dai limiti dettati dal decreto legislativo 118/2023, dalla quale deriva “un potenziale rischio per la salute umana derivante dall’uso e consumo dell’acqua”. L’ordinanza e’ destinata a tutta la cittadinanza residente nella frazione e fa “assoluto divieto dell’utilizzo dell’acqua per uso potabile (per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici) fino a quando nuove analisi non attestino la conformita’ dell’acqua ai parametri di legge. Con la stessa ordinanza il sindaco Voce dispone che “Sorical spa effettui ogni utile accertamento per individuare le cause e adottare ogni utile intervento per l’eliminazione dell’inquinamento riscontrato”.