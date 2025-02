‘Ndrangheta: operazione Maestrale 3, Dda chiede processo per 19 indagati

Associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con queste accuse, la Dda di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio di 19 indagati coinvolti nell’operazione denominata Maestrale 3, terzo troncone di una piu’ vasta operazione con oltre 200 indagati gia’ sotto processo. Il gup ha fissato l’udienza preliminare per esaminare la richiesta della procura distrettuale per il 7 marzo. Tra i 19 indagati vi sono soggetti ritenuti esponenti apicali dei “locali” di ‘ndrangheta di Mileto, Zungri e Limbadi (paesi del Vibonese) come i Galati (Armando, Michele e Domenico), Giuseppe Accorinti di Zungri e Salvatore Ascone, quest’ultimo gia’ sotto processo per la sparizione nel 2006 dell’imprenditrice Maria Chindamo. Gli indagati si sarebbero occupati di far giungere in Italia cocaina dal Sud America e marijuana dall’Albania in grosse quantita’, non tralasciando neppure l’eroina e l’hashish. L’inchiesta e’ stata portata a termine dai carabinieri del Nucleo investigativo di Vibo Valentia.