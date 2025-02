Reggina, tutto facile a Licata: terzo 0-4 stagionale in trasferta

di Paolo Ficara – Forte con i deboli. La Reggina non accusa il contraccolpo psicologico della sconfitta nello scontro diretto contro il Siracusa, tirando su la testa in casa di un rabberciato Licata. Gara senza storia, con due gol per tempo. Tutti di marca amaranto. Giuliodori e Renelus nelle battute iniziali, ed i subentrati Perri e Provazza in zona Cesarini, confezionano i tre punti che consentono di rimanere a -6 dal primo posto.

LE SCELTE – Trocini non può disporre dello squalificato Girasole, e l’inserimento di Capomaggio come difensore centrale è l’unica concreta novità di formazione. A centrocampo ritorna Barillà, che ha scontato il turno di stop contro il Siracusa dopo l’ingenua ammonizione di Acireale. Tra i padroni di casa c’è l’immediato esordio del difensore Semenzato, ingaggiato in settimana: l’ex squadra di Zeman e Cerantola viene da due sconfitte con nove gol al passivo.

GIULIODORI E RENELUS – Al 4′ serve l’unico vero intervento di Lagonigro, bravissimo in uscita bassa su Fravola. Poi al 6′ una stilettata di Giuliodori dalla distanza sorprende il portiere Tchokokam, tra i peggiori in campo, portando in vantaggio la Reggina. Ancora Giuliodori, incontenibile, da destra mette in mezzo un pallone che Renelus spinge in rete: il francese sembra in linea con la palla, ma viene sbandierato il fuorigioco. Poco male, dato che al 23′ lo stesso Renelus ribadisce in rete la corta respinta di Tchokokam, su un destro di Ragusa. Ed è già 0-2.

PERRI E PROVAZZA – Non c’è molto da raccontare nella ripresa, tranne che nei minuti finali. Sugli scudi due recenti prodotti del settore giovanile. Prima è Perri all’89’ ad incornare bene un cross dalla trequarti, per lo 0-3. Al 91′ Barillà manda in profondità Provazza, che dall’angolata posizione di ala destra trova il destro ad incrociare per lo 0-4 definitivo. Si tratta della terza vittoria con questo punteggio per la Reggina, lontano dalle mura amiche, dopo Enna ed Acireale.

IL SIRACUSA NE FA 7 – Proprio l’Enna sarà il prossimo avversario al “Granillo”, domenica prossima. Il Siracusa capolista passeggia 7-0 contro un Locri che, alla vigilia del match, aveva registrato le dimissioni del mister Domenico Zito per contrasti con la proprietà. La Scafatese sbanca Sambiase e resta in scia, al terzo posto.