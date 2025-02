Vibo Valentia, maltrattamenti a bimbi asilo, maestre condannate

Maltrattamenti sui bimbi di un asilo del Vibonese. Con questa accusa, il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato due maestre – Ines Romano, 74 anni, di Mileto, e Angela Battaglia, 66 anni, di Pizzo Calabro – alla pena (sospesa) di un anno e 4 mesi a testa, oltre al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili e del risarcimento del danno morale per ciascuna delle parti civili (13 in totale) liquidato in 500 euro per ognuna di esse. Il giudice ha concesso alle imputate le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante. L’inchiesta ad opera dei carabinieri era scattata nel maggio del 2013 e aveva portato all’epoca agli arresti domiciliari la maestra Ines Romano (in seguito scarcerata). Alla base delle accuse (schiaffi, calci e spintoni, lanci di piatti e di bottiglie contro i bimbi) le riprese video effettuate dai carabinieri che avevano nascosto delle telecamere nell’asilo dopo le prime denunce da parte di alcuni genitori dei bimbi maltrattati.