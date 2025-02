Reggina Talk, il day-after: la delusione di Luciano Gerardis, le ipotesi ripescaggio con Vittorio Galigani

La splendida cornice di pubblico è l’unico dato positivo che resta, il giorno dopo Reggina-Siracusa. La piazza è viva, ed i circa 7.500 spettatori possono rappresentare un buon biglietto da visita per invogliare qualche futuro investimento societario. La sconfitta senza appello e senza attenuanti contro la capolista Siracusa, chiude definitivamente il discorso promozione.

Luciano Gerardis, già Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, era tornato al “Granillo” per l’occasione. E all’interno di Reggina Talk, ci racconterà la sua delusione per un risultato che preclude ogni sogno di vertice. Dato che i pensieri più ottimistici vertono già su un ipotesi ripescaggio, chiederemo a Vittorio Galigani ex dg del Taranto di farci un punto della situazione, circa le pericolanti in Serie C.

Diretta di Reggina Talk a partire dalle 19:00, come ogni lunedì, sulla pagina facebook del Dispaccio.

p.f.