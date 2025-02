Gerardis a Reggina Talk: “La società faccia un bilancio, non possiamo stare in D a lungo”

Analisi a 360 gradi. Luciano Gerardis, già Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, si è concesso ai microfoni di Reggina Talk dopo aver presenziato al “Granillo” per il big match contro la capolista. La vittoria del Siracusa ai danni della Reggina, ha lasciato sicuramente l’amaro in bocca:

“Il secondo posto è meritato. Dividerei il campionato in due parti. La prima è stata disordinata, non so se ci fosse qualche problema di spogliatoio. Laaribi andava in tribuna e non si capisce il motivo – commenta il presidente Gerardis – Con il secondo allenatore ci sono state scelte più appropriate. Complessivamente, il secondo posto è meritato. Il Siracusa ha fatto vedere di essere più forte. Pergolizzi era a -2 e ora siamo a -6? Quello che conta, è il gioco. Con Trocini, ci siamo divertiti in casa e fuori casa”.

Poi sull’immediato futuro: “Credo che questa società dovrà fare un bilancio. Non credo che non abbia dei costi, per mantenere la squadra in Serie D. Certamente non è il posto che compete alla Reggina, fare tre anni consecutivi in Serie D. I proprietari sono loro. Credo abbiano acquisito la consapevolezza che la Reggina non può stare in D a lungo – ammette Gerardis a Reggina Talk – Non è per il nostro livello. Falcomatà con Ballarino dovrebbe fare come Caruso con Guarascio? Discorso prematuro, bisogna giocarsi il campionato fino in fondo”.

p.f.