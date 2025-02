Rapina in negozio, arrestato un uomo nel Cosentino

Un 44enne di origini non italiane è stato arrestato dalla Polizia a Corigliano per rapina aggravata. Le indagini dei carabinieri di Corigliano Rossano hanno preso il via dalla denuncia del proprietario di un’attivita’ commerciale. Gli agenti sono giunti subito sul posto e hanno notato in strada una persona che corrispondeva alle descrizioni fornite. Il 44enne alla vista della Volante proseguiva alla guida della sua auto in velocita’. Una volta raggiunto dai poliziotti, l’uomo è stato perquisito ed è stato trovato con un coltello e 3 paia di occhiali, dal valore complessivo di 500 euro, che sono stati restituiti al proprietario del negozio. Dalle indagini è emerso che il coltello è quello con cui il 44enne ha minacciato il titolare dell’attivita’ commerciale. L’indagato è stato arrestato e portato in carcere.