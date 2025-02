Commerciante ferito a colpi arma da fuoco a Cosenza, non è grave. Vittima aggredita al culmine di una lite, caccia allo sparatore

Un commerciante di 45 anni è rimasto ferito in maniera non grave a colpi di arma da fuoco al culmine di una lite scoppiata all’interno di un esercizio commerciale in centro città a Cosenza. La persona ferita, titolare di un negozio di sigarette elettroniche, secondo una prima ricostruzione, avrebbe avuto un diverbio con una donna e al termine della discussione sarebbe subentrata una terza persona, un uomo, che ha sparato contro la vittima, ferendola. Sul caso indaga la polizia che si è messa sulle tracce dell’autore del ferimento che si è allontanato subito dopo l’accaduto assieme alla donna. I due sono attivamente ricercati. Il quarantacinquenne, colpito ad un braccio, è stato soccorso e portato in ospedale. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.