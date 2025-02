Reggina Talk, verso il big match contro il Siracusa. Parola a Lo Monaco e Baiocco. Il punto sui contatti con Guarascio

Consueto appuntamento del lunedì con Reggina Talk, live dalle 19 sulla pagina facebook del Dispaccio. Il rotondo successo sul campo dell’Acireale ed il big match di domenica prossima al “Granillo” contro il Siracusa, saranno tra gli argomenti principali. Al microfono di Paolo Ficara, come sempre, ospiti di rango nazionale.

Pietro Lo Monaco, storico ex dirigente del Catania e non solo, parlerà dell’attuale proprietà amaranto. Davide Baiocco, doppio ex di Reggina e Siracusa, ricorderà in particolare il campionato di D vinto come capitano degli aretusei nel 2016. Nell’ultima parte di trasmissione, verrà fatto il punto della situazione circa le voci di incontri con Eugenio Guarascio, attuale presidente del Cosenza, in ottica societaria per la Reggina.

p.f.