La Figc ha pubblicato l’elenco dei nuovi direttori sportivi, laureatisi a Coverciano. Tra questi, anche Danilo Cucinotti ex difensore della Reggina. Il 33enne ha ringraziato pubblicamente, tra gli altri, anche gli storici ex dirigenti amaranto Gabriele Martino e Franco Iacopino per il supporto.

A “Dado” vanno le congratulazioni da parte della redazione del Dispaccio, anche perché è l’unico reggino ad aver ottenuto l’abilitazione in questa sessione di esami.

p.f.