La gara Scafatese-Reggina con relativo punteggio finale di 1-1, valida per il 19° turno del campionato di Serie D girone I, non è stata omologata dal Giudice Sportivo per via di un reclamo da parte dei campani. Di seguito lo stringato testo emesso:

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società SCAFATESE FC SSD ARL ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.