Il Dipartimento Interregionale ha rinviato a data da destinarsi la gara CastrumFavara-Reggina, inizialmente prevista per domenica 15 dicembre. In un primo momento, seppur con preavviso minimo, era stato proposto l’anticipo a sabato 14 per motivi di ordine pubblico, ma la Reggina non ha dato disponibilità in tal senso.

