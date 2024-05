Reggina, Bandecchi: “Non aumenterò l’offerta presentata per il marchio”

Tramite un video postato su instagram, Stefano Bandecchi proprietario di UniCusano ha fornito un’indicazione in merito alla propria offerta per i beni materiali ed immateriali della Reggina: “Non aumenterò rispetto all’offerta che ho fatto, e che è quella giusta. Non voglio creare difficoltà ai tifosi della Reggina, con i quali ho un buon rapporto. Ma al Comune di Reggio state buttando i soldi dalla finestra”.