Futuro Reggina: la Città Metropolitana lancia la manifestazione d’interesse per il Sant’Agata

Ci sarà tempo fino al 20 maggio 2024, per i soggetti interessati, per presentare manifestazione d’interesse a rilevare il centro sportivo Sant’Agata. I concorrenti potranno indicare un periodo compreso tra i 6 ed i 20 anni, come arco di tempo nel quale vorranno usufruire del bene demaniale.

Il canone richiesto sarà di circa 120.000 euro all’anno, cifra scomputabile dai lavori previsti. La Città Metropolitana evidenzia come i campi n.2 e n.3 siano fruibili allo stato attuale. Potranno partecipare “le Società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali; Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate; Gli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI, i Consorzi ed Associazioni tra i predetti soggetti, anche associati con operatori economici.

