Futuro Reggina: Ferrero “risolve” con la Sampdoria e torna disponibile

di Paolo Ficara – Un contatto che potrebbe essere ripreso. E’ quello tra le istituzioni reggine e Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, per il futuro del calcio a Reggio. In settimana, l’imprenditore romano si è definitivamente accordato per la cessione delle proprie quote dei blucerchiati. La diatriba legale con Matteo Manfredi, suo successore a Genova, andava avanti da mesi.

Lo scorso agosto, come ammesso da entrambe le parti, Ferrero aveva colloquiato a Palmi con l’ex facente funzioni della Città Metropolitana, ossia Carmelo Versace, per una ripartenza dalla Serie D. Si era in attesa dell’udienza presso il Consiglio di Stato. Dopo la definitiva bocciatura dell’iscrizione in Serie B, “Er Viperetta” non è intervenuto per tre motivi.

Innanzitutto perché a presentare offerta in prima persona è stato Stefano Bandecchi, suo amico nonché editore. Ferrero infatti conduce un programma a Radio Cusano Campus, emittente dell’omonima università telematica. Il contenzioso per le quote della Sampdoria, che inizialmente si doveva risolvere proprio a fine agosto, è andato per le lunghe: e sul piano economico, ha costituito per lui una notevole incertezza.

Il terzo motivo è legato all’identità. Massimo Ferrero non avrebbe mai accettato di iscrivere una squadra con una denominazione di riserva, per così dire. Ora che sta per dipanarsi il destino della Reggina 1914 nelle aule giudiziarie, si diraderanno le nubi sul marchio: l’ex presidente della Sampdoria appare attento agli sviluppi. Di sicuro, se gli venisse rinnovato l’invito a prendere la Reggina, sarebbe fermamente convinto ad acquistare il marchio per presentarsi nella maniera più degna alla tifoseria.

Negli scorsi mesi sarebbe già avvenuto un ulteriore contatto istituzionale, forse direttamente col sindaco Giuseppe Falcomatà, per parlare sia di Reggina che di interventi per riaprire un cinema a Reggio Calabria.

“A giugno riprendo a fare calcio. Ve lo scrivo col sangue”. Lo ha dichiarato lo stesso Ferrero qualche giorno fa, in diretta nel suo programma “Ferrero non solo sport” insieme al direttore Gianluca Scarlata ed al noto opinionista Paolo Bargiggia, sulle frequenze di Radio Cusano Campus.