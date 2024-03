Operazione “Perfido” contro la ‘ndrangheta a Trento: arrestato dal Ros un condannato in appello

Arrestato dal Ros, su ordine dalla Procura Generale di Trento, un condannato per partecipazione ad associazione mafiosa dell'”Ndrangheta”. Il provvedimento e’ conseguenza della sentenza pronunciata, il 6 marzo scorso, dalla VI sezione penale della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dall’interessato contro il giudizio d’Appello del Tribunale di Trento (che lo aveva condannato in ordine alla violazione dell’art. 416 bis c.p. alla pena di anni 8 mesi 10 e giorni 20 di reclusione). Con la sentenza della Suprema Corte e’ definitiva la prima condanna legata all’indagine denominata “Perfido”, complessa e articolata attivita’ della Procura Distrettuale di Trento e dei Carabinieri del ROS che ha certificato l’infiltrazione della ‘Ndrangheta nel tessuto sociale ed economico della provincia di Trento. Le indagini hanno portato alla prima storica sentenza di condanna sull’esistenza di una assoziazione per delinquere di stampo mafioso ritenendo valido l’impianto accusatorio della Procura che contestava accanto al reato associativo quello di riduzione in schiavitu’. A conferma altre otto condanne di primo grado sono state pronunciate nel luglio 2023 e ulteriori due in Corte di Appello (dicembre 2023), non ancora definitive.