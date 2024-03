Serie B: al Catanzaro lo scettro della Calabria calcistica, 0-2 nel derby a Cosenza

Dopo il successo ottenuto all’andata, il Catanzaro concede il bis a domicilio. Nell’attesissimo ed infuocato derby di Calabria, gli uomini di mister Vivarini espugnano il “San Vito – Marulla” di Cosenza per la prima volta in Serie B. Vantaggio firmato Iemmello nel primo tempo, poi il secondo giallo rimediato dal difensore rossoblu Venturi a circa un quarto d’ora dal novantesimo, pone di fatto fine alle speranze dei padroni di casa.

Biasci, subentrato a Iemmello, fa 0-2 in contropiede prima di farsi parare un rigore da Micai nel recupero. Qualche accenno di parapiglia in campo, dopo il triplice fischio. In classifica, il Catanzaro scavalca il Palermo ed è quinto. Il Cosenza perde qualche posizione ed è quattordicesimo, a +4 sulla zona playout.