Pd e M5S corrono insieme a Vibo Valentia: è Enzo Romeo il candidato a sindaco della coalizione progressista

“Sabato prossimo, 17 febbraio, faremo il primo passo di un lungo cammino che ci porterà a insediarci a palazzo Luigi Razza e, successivamente, ad amministrare e rivoluzionare la città di Vibo Valentia”.

È quanto fanno sapere, in una nota, le forze politiche della coalizione progressista a sostegno della candidatura a sindaco del dottor Enzo Romeo: Movimento 5 stelle, Liberamente progressisti, Alleanza verdi e sinistra, Partito Democratico, Centro studi Progetto Vibo, Cultura sociale per Romeo.

“Ci ritroveremo – aggiungono – a Palazzo Gagliardi alle 16,30 per presentare il candidato a sindaco Enzo Romeo, in vista delle elezioni comunali del prossimo giugno. All’appuntamento saranno presenti i rappresentanti nazionali e territoriali del Movimento 5 stelle, di Liberamente progressisti, di Alleanza verdi e sinistra, del Partito Democratico, del Centro studi Progetto Vibo e di Cultura sociale”.

“La città di Vibo – prosegue la nota – dopo un ventennio di malgoverno di centrodestra, ha urgente bisogno di voltare pagina, necessità di una nuova classe dirigente, con in testa il sindaco, capace di imprimere quel cambiamento etico, culturale, sociale ed economico da più parti invocato”.

“Non vogliamo più assistere inermi – continuano gli estensori del comunicato – al decadimento della città, occupare gli ultimi posti delle graduatorie nazionali sulla qualità della vita, essere il luogo di partenza di tanti cervelli in fuga e il posto da cui le imprese scappano per investire altrove. Vogliamo, al contrario, riportare in auge la Vibo bella e gentile di un tempo, essere una città con un cuore antico ma moderna e con servizi all’avanguardia”, si chiude la nota.

Per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale di Vibo Valentia si voterà nella primavera del 2024.