Ponte sullo stretto, continua la polemica. Il M5S Calabria: “Salvini la pianti con la televendita di fumo”

“Salvini continua a dire che il Ponte sullo Stretto si farà e sarà un vanto. Una televendita di fumo che sa sempre più di scherzo di Carnevale: non è un caso che viene rinverdita oggi che è martedì grasso. Eppure, ci vorrebbe un limite pure alle carnevalate: per quest’opera fantasiosa il ministro delle Infrastrutture ha ipotecato il ‘borsello’ del suo dicastero e svuotato i fondi di sviluppo e coesione di Calabria e Sicilia. Tutto questo mentre le opere del Pnrr, quelle che davvero servono, sono al palo. Alle castronerie di Salvini non crede più nemmeno la premier Meloni, che infatti sul ponte sullo Stretto non fiata da mesi per l’imbarazzo. Questo avanspettacolo messo in scena sulla pelle dei cittadini italiani è ignobile, e la storia lo dimostrerà”. Così in una nota la capogruppo M5S in commissione Lavori Pubblici al Senato, Gabriella di Girolamo.