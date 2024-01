Autonomia differenziata, la “chiamata alle armi” del governatore De Luca: “Vorrei al mio fianco in questa battaglia tutti i colleghi meridionali”

“Mi auguro di trovare in questa battaglia al mio fianco anche i colleghi delle regioni meridionali che hanno governi diversi da quello della Campania. Penso alla Basilicata, alla Calabria e alla Sicilia, spero partecipino a una battaglia che è sui contenuti e non su basi ideologiche”.

Lo ha detto il governatore campano Vincenzo De Luca presentando le iniziative messe in campo dalla Campania alla base di una mobilitazione straordinaria contro il disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata.

“Il mio appello – ha proseguito De Luca – è rivolto a tutti quelli che hanno a cuore la Nazione e contro quella che considero una truffa politica. Non è la mia battaglia, ma è di tutto il Sud. Al premier Meloni dico che non può più andare in tv spendere la parola Nazione perché la nazione esce distrutta da questa riforma”.

Non manca l’ironia sul Pd in passato giudicato troppo tenero sul punto: “Ieri per la prima volta – sottolinea il governatore – in occasione del question time, dai banchi dell’opposizione è stato sollevato un problema concreto, ho avuto i brividi”.