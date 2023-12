Segnano gli attaccanti, La Fenice vince: 0-2 contro la Sancataldese

Terza vittoria consecutiva per La Fenice Amaranto, stavolta non di corto muso. In casa della Sancataldese, la formazione di Trocini si impone con il punteggio di 0-2. Dopo un primo tempo sotto tono, i calabresi passano nella ripresa col centravanti argentino Bolzicco. Nel finale, il subentrato Rosseti trova la marcatura che chiude la contesa. Non c’è stato spazio per il nuovo acquisto Renelus. Risultato che al momento non muta la posizione nel girone I della Serie D, essendo in corso la gara del Real Casalnuovo ancora quarto.