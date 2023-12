Il messaggio di Papa Francesco: “Totale inconciliabilità tra ‘ndrangheta e Vangelo”

Il Papa ha inviato un messaggio alla Lumsa, per un evento in memoria di don Pino Puglisi, e ha ribadito “la totale inconciliabilità tra ogni organizzazione criminale, mafia, camorra o ‘ndrangheta, e il Vangelo”. Papa Francesco ha ricordato che don Puglisi è stato ucciso perché “voleva togliere la sua gente, soprattutto i giovani, dalle grinfie della mafia”.

“La Chiesa non si stancherà mai di ribadire con forza che coloro che nella loro vita seguono questa strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio: sono scomunicati”, ha detto richiamando le parole che aveva pronunciato nella piana di Sibari il 21 giugno del 2014.

La testimonianza di don Pino Puglisi “ci ha donato molte opere di bene e pace. Quella pace che manca a tanti nostri fratelli e sorelle che portiamo nel cuore, come le popolazioni dell’Ucraina, di Israele e di Palestina. Non stanchiamoci di pregare per loro”.