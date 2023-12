La Fenice Amaranto ha interrotto il proprio digiuno di vittorie interne, anche se è servito un rigore per piegare il non irresistibile Locri. Il cambio di passo è stato impresso dai subentrati Provazza, Rosseti e Barillà: proprio quest’ultimo ha realizzato dal dischetto, a quattro minuti dal 90′. Un risultato utile a scavalcare il Licata, sconfitto dal Trapani. Adesso è quinto posto, l’ultimo utile per accedere ai pleonastici playoff.