Basket e volley: weekend di impegni alla portata per Viola (al PalaCalafiore), Domotek e Reggio BiC

Incroci alla portata, da affrontare con lo spirito che i coach Cugliandro, Polimeni e Cigarini riescono a trasmettere da inizio stagione alle rispettive squadre. Altro weekend di impegni per le formazioni reggine di pallacanestro e pallavolo. Si inizia sabato alle ore 15:00 a Roma, con la Farmacia Pellicanò Reggio BiC che affronterà il Santa Lucia per il 7° turno della Serie A di basket in carrozzina. I capitolini sono il fanalino di coda del gruppo A, avendo sempre perso fin qui.

Impegno esterno anche per la sfavillante Domotek Volley, unica formazione in tutti i nove gironi di Serie B a non aver perso neanche un set. Nonostante si tratti del 10° turno, gli amaranto hanno giocato solo 7 volte, avendo dovuto riposare in due occasioni. Si va in casa di Costa Dolci Papiro, per consolidare il primo posto incontrastato. Start sabato alle ore 17:00. Il sestetto di Fiumefreddo di Sicilia è penultimo. In attesa di riempire il PalaCalafiore tra 8 giorni, per la sfida contro Aquila Bronte seconda della classe.

Dulcis in fundo, si attende il picco di decibel al PalaCalafiore domenica alle ore 18:00, tra le urla del pubblico e quelle del coach Cigarini. La Pallacanestro Viola inizia il girone di ritorno della Serie B Interregionale, ospitando il Cus Catania. Anche in questo caso, si tratta della penultima della classe. Il club ha lanciato l’iniziativa benefica del Natale Neroarancio, per mercoledì 13 dicembre alle ore 20:00 presso il Big Easy Music Club: il ricavato verrà devoluto all’help center “Casa di Lena”.

