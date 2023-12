Sorridi Viola, sei di nuovo prima: 88-79 contro Piazza Armerina in un PalaCalafiore incandescente

L’ultimo turno del girone d’andata in Serie B Interregionale, restituisce il primo posto alla Pallacanestro Viola. Gara combattutissima in un PalaCalafiore incandescente contro la Siaz Piazza Armerina, in pieno equilibrio fino a due minuti e mezzo dal termine. Ossia fin quando non è salito definitivamente in cattedra Ilya Tyrtyshnyk, autentico mvp, per lo strappo finale che ha condotto al punteggio di 88-79.

Ottimo l’impatto fisico e tecnico del nuovo acquisto, il pivot Cessel, utilizzato soprattutto nella prima metà di gara dal coach Cigarini. Primo posto non più in coabitazione con la sola Orlandina, che è caduta a Barcellona Pozzo di Gotto. A quota 18, assieme alla Viola ed al quintetto del coach Bolignano, c’è la Virtus Kleb Ragusa. Tra una settimana nuovo impegno interno contro Cus Catania.

p.f.