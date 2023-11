Ex Reggina: Leon appende gli scarpini al chiodo a 44 anni, gara d’addio il 14 dicembre

Stravagante ed imprevedibile. Due aggettivi che possono riassumere il talento di Julio Cesar Leon, l’honduregno portato in Europa dalla Reggina del presidente Foti nella stagione 2001-02, su intuizione del ds Martino. In Serie B dopo aver perso lo spareggio contro il Verona, gli amaranto fecero pronto ritorno in massima serie anche grazie alle prodezze balistiche di Leon, subito ambientatosi in riva allo Stretto.

Indimenticabile il palo colpito contro il Real Madrid in amichevole, prologo a quella che sarebbe stata la fantastica rimonta della stagione 2006-07. Inizialmente penalizzata di 15 punti in Serie A, la Reggina di Walter Mazzarri risalì la china grazie ai tanti assist sfornati dal fantasista honduregno per Nicola Amoruso e Rolando Bianchi, prima della cessione al Genoa durante il calciomercato invernale.

Dopo essersi divertito fino all’ultimo in patria, dove era tornato dal 2018, Julio Cesar Leon ha organizzato la propria gara d’addio al calcio a 44 anni. Grande festa il 14 dicembre 2023 a Tegucigalpa, capitale dell’Honduras, assieme a stelle come David Trezeguet e Carlos Valderrama. Oltre a tanti ex compagni della nazionale honduregna, di cui ha indossato la casacca ben 83 volte realizzando 14 gol. Curiosità per capire se ci sarà anche qualche ex Reggina.

p.f.