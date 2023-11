Reggina: Manuele Ilari restituisce le quote societarie a Felice Saladini ed Angelo Ferraro

In attesa del giudizio da parte della Corte d’Appello di Reggio Calabria, circa i ricorsi avverso l’omologa per la ristrutturazione dei debiti, la Reggina cambia ufficialmente proprietà. Manuele Ilari, che avrebbe dovuto versare quattro milioni ai soci uscenti entro il 30 giugno 2024 per diventare definitivamente il proprietario, ha restituito le quote a Felice Saladini ed Angelo Ferraro.

L’atto risale allo scorso 9 ottobre. La Reggina è di nuovo al 90% di proprietà della Enjoy srl, società appartenete alla sfera Saladini. Il 10% è nelle mani di Mar s.r.l. del cugino Angelo Ferraro. Al momento, la carica di amministratore unico è rimasta al commercialista Armando Campanella. Il prossimo 27 novembre si terrà l’udienza cartolare, circa i ricorsi di Agenzia delle Entrate, Inps e Brescia avverso l’omologa concessa dal Tribunale di Reggio Calabria al sodalizio amaranto.

p.f.