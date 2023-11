Santa Caterina dello Ionio, incendiati terreni del sindaco Severino. Fiorita: “Infamia criminale non scalfirà suo impegno civico”

Due incendi nel giro di pochi giorni hanno colpito e devastato terreni di proprieta’ del sindaco di Santa Caterina Jonio (Catanzaro), Francesco Severino, del Pd. A renderlo noto e’ lo stesso Severino con un post su Facebook nel quale riferisce di aver denunciato i due incendi alle forze dell’ordine definendoli dolosi.

“Da cittadino e sindaco di questa comunita’ – scrive Severino su facebook – esprimo la mia profonda indignazione e prometto il massimo impegno affinche’ questo fenomeno venga presto arginato. Il nostro lavoro nelle zone rurali ha contribuito a far tornare i cittadini alla terra ed anche per questo non possiamo piu’ permettere che tutto cio’ riaccada”. Solidarieta’ a Severino e’ stata espressa dal Pd della Calabria. Anche il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha espresso piena e convinta solidarieta’ a Francesco Severino.

“Sono vicino al collega Severino – ha detto Fiorita – , umanamente e sul piano istituzionale. E’ inaccettabile che un amministratore che si spende ogni giorno al servizio della sua comunita’ venga colpito da atti vigliacchi e indegni, che non devono restare impuniti. L’incolumita’ degli amministratori pubblici viene ancora una volta messa a rischio e dunque si impone una risposta ferma, che assicuri alla giustizia i responsabili e restituisca serenita’ ai cittadini. La citta’ di Catanzaro tutta si stringe attorno al primo cittadino di Santa Caterina, nella certezza che nessuna infamia criminale fara’ venire meno il suo impegno civile e politico dimostrato fin qui”.