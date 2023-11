LFA non pervenuta, tutto troppo facile per la capolista: al “Granillo” passa il Trapani, 0-2

Altro tonfo interno per La Fenice Amaranto, dopo quello di inizio stagione col Siracusa e quello sub iudice con il Sant’Agata. Al “Granillo” non c’è storia contro la capolista Trapani, che non viene quasi mai impensierita e chiude la pratica con uno 0-2 già nel primo tempo. In gol le mezzepunte Balla – responsabilità di Martinez sul primo gol – e Kragl.

Tra le fila calabresi, oggi in maglia bianca, si è rivisto l’attaccante Rosseti autore dell’unica conclusione verso lo specchio. Anche con l’assegnazione dei tre punti a tavolino contro il Sant’Agata, la formazione di Trocini si troverebbe staccatissima dalle prime posizioni. Il Trapani è primo a punteggio pieno dopo 10 gare.

p.f.