Reggio Calabria ha lo squadrone nel volley: altro 3-0 per la Domotek, espugnata Bronte

Vittoria di tecnica e nervi per la Domotek Volley Reggio Calabria, che al quarto turno della Serie B vede ancora immacolato il proprio percorso. Altro 3-0, ancora in trasferta, stavolta ai danni del Ciclope Bronte dimostratosi il più coriaceo degli avversari fin qui incontrati. Tre set equilibrati, ma tutti portati a casa per 25-19, 25-23 e 25-21.

Solo la Paomar Siracusa, domata qualche settimana fa al PalaCalafiore, resta in scia in classifica con 9 punti contro i 12 in quattro match da parte del sestetto guidato da coach Antonio Polimeni. Turno di riposo per i reggini nel weekend del 4 novembre. L’augurio è che l’interruzione non spezzi il ritmo a quello che, fin qui, è sembrato un autentico schiacciasassi: se Reggio Calabria ha uno squadrone nel 2023/24, lo sport è probabilmente il volley.

