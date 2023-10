Barillà c’è, la vittoria no: LFA a reti bianche a Ragusa in superiorità numerica, 0-0

Nonostante il consueto importante supporto dei tifosi in trasferta, La Fenice Amaranto non va oltre lo 0-0 contro un Ragusa impelagato in zona playout nel campionato di Serie D. Pur recuperando a tempo record il capitano Barillà, la squadra di mister Trocini non approfitta della superiorità numerica maturata ad inizio ripresa per il rosso sventolato a Maltese. Risultato finale 0-0 con una traversa colpita da Mungo.

In attesa dell’assegnazione della vittoria a tavolino contro il Sant’Agata, la formazione reggina è virtualmente al quarto posto con 18 punti. Ma i distacchi iniziano a diventare cospicui, a parità di match disputati – ossia nove – con le battistrada. Vibonese terza a quota 24, Siracusa secondo a 25, Trapani primo a punteggio pieno con 27 lunghezze. Proprio la capolista arriverà mercoledì 1° novembre al “Granillo”, per il turno infrasettimanale.

p.f.